Hodges Bets Heavily on Genus Sports (GENI) With an 883,376 Share Purchase
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 7, 2025, Hodges Capital Management Inc. increased its position in Genius Sports Limited (NYSE:GENI) during the third quarter. The fund reported holding 1,854,611 shares worth $22.96 million as of September 30, 2025, up from the prior quarter's stake.Genius Sports Limited is a leading provider of sports data technology and integrity solutions, operating at scale with a global client base. The company leverages proprietary technology to deliver real-time data, streaming, and analytics to sports leagues and betting operators, supporting both operational efficiency and regulatory compliance.With a focus on innovation and data-driven services, Genius Sports positions itself as a critical partner for organizations seeking to commercialize sports content and enhance fan engagement through advanced digital platforms.
