Holcim-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Holcim Österreich

Mit 1. Oktober hat der 53-jährige Steirer Haimo Primas das Ruder von Berthold Kren übernommen. Primas, seit 22 Jahren im Unternehmen, führt auch die Holcim Cement CE Holding GmbH. Vorgänger Kren wird sich neuen Herausforderungen außerhalb der Holcim -Gruppe stellen, hieß es am Donnerstag in einer Holcim-Aussendung.

Holcim Österreich mit Sitz in Wien hat 350 Beschäftigte und betreibt unter anderem Zementwerke in Mannersdorf am Leithagebirge und in Retznei in der Südsteiermark. Holcim Österreich ist eine Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Schweizer Baustoffkonzerns Holcim Ltd.

Die an der SIX notierte Holcim-Aktie verliert am Donnerstag zeitweise 0,29 Prozent auf 81,82 Franken.

stf/ivn

ISIN CH0012214059 WEB https://www.holcim.com/