|
06.11.2025 06:31:29
Home First Finance Company India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Home First Finance Company India hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 12,76 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home First Finance Company India 10,36 INR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,01 Prozent auf 4,79 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX verhalten -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während auch der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.