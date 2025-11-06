Home First Finance Company India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Home First Finance Company India hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 12,76 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home First Finance Company India 10,36 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,01 Prozent auf 4,79 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

