Hong Kong Exchanges and Clearing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hong Kong Exchanges and Clearing hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hong Kong Exchanges and Clearing einen Umsatz von 881,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at