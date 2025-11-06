Hong Kong Exchanges and Clearing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,88 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hong Kong Exchanges and Clearing ein EPS von 2,49 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hong Kong Exchanges and Clearing im vergangenen Quartal 7,78 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hong Kong Exchanges and Clearing 5,37 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at