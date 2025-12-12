Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
|
12.12.2025 01:37:46
Hongkong Land hives off MBFC Towers 1 and 2, One Raffles Quay into new S$8 billion Singapore private fund
It will be Singapore’s biggest private real estate fund; move follows divestments of other major assetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!