Horace Mann Educators: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Horace Mann Educators gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Horace Mann Educators 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 443,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 411,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at