Horace Mann Educators legte Quartalsergebnis vor

Horace Mann Educators hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,00 USD. Im letzten Jahr hatte Horace Mann Educators einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie eingefahren.

Horace Mann Educators hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 429,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 416,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at