Horizon Petroleum legte Quartalsergebnis vor

Horizon Petroleum ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Horizon Petroleum die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Horizon Petroleum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at