Hormel Foods Aktie

Hormel Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850875 / ISIN: US4404521001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 14:42:02

Hormel Foods To Reduce Approx. 250 Corporate, Sales Positions

(RTTNews) - Hormel Foods (HRL) announced a corporate restructuring. The company has implemented a voluntary early retirement program for a portion of its non-plant workforce, is closing many open roles and will reduce certain positions across office-based workforce. The actions are expected to result in the reduction of approximately 250 corporate and sales positions.

In connection with the restructuring, the company expects to incur restructuring charges in the range of $20-$25 million. Most of the charges are expected to be incurred in the fourth quarter of fiscal 2025 and the first quarter of fiscal 2026.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hormel Foods Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Hormel Foods Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hormel Foods Corp. 18,83 1,21% Hormel Foods Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich schwächer -- Wall Street niedriger erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street werden Verluste erwartet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen