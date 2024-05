Hotel Shilla: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hotel Shilla hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 40,23 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1405,92 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hotel Shilla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 980,83 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 752,14 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 418,77 KRW sowie einen Umsatz von 1 025,53 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at