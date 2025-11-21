Houston American Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Houston American Energy präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Houston American Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 76,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Houston American Energy einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at