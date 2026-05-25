25.05.2026 11:03:35

How Art Auctions Choreographed a $2.5 Billion Comeback

After four years of uneven sales, the auction houses engineered a successful season by redefining the expectations of buyers and sellers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Hoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100er Marke -- DAX über 25.000 Punkten -- Asiatische Börsen schließen stark - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.
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