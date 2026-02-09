Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|
09.02.2026 18:51:20
How bringing back a humble algae to Arctic waters makes all the difference
For decades, researchers in northern Norway had tried to bring back vital kelp forests after overfishing damaged marine ecosystems. Now a simple solution is proving successful.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waters Corp.
|
18:01
|Freundlicher Handel in New York: Am Montagmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
08.02.26
|Ausblick: Waters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.02.26
|The Treasury market is treading in dangerous waters (Financial Times)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Verlust hätte ein Waters-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|UK government plunges into deep waters with Kraken investment (Financial Times)
Analysen zu Waters Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Waters Corp.
|312,90
|-2,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.