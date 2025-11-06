Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
06.11.2025 16:54:00
How China’s Rare Earth Chokehold Could Strangle Europe’s Military Buildup
Drones, missiles and other crucial components of Europe’s rush to rearm itself rely on an increasingly unsteady supply of minerals from China.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.