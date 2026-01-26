International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
26.01.2026 19:44:55
How Does This Eco-Friendly ETF Match Up Against This International Fund?
This comparison examines how the climate-conscious approach of the SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NASDAQ:NZAC) compares with the emerging market focus of the iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM). Investors weighing cost, risk, and sector exposure may find meaningful differences between these two broad equity ETFs.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!