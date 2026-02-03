Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
03.02.2026 14:11:20
How Germany's skilled worker gap exposes migration hurdles
Germany is facing a massive shortage of skilled workers, from nurses to IT specialists. The country needs hundreds of thousands of professionals, but bureaucracy and political hurdles are slowing recruitment abroad.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
