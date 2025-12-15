Coupang Aktie
WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097
|
15.12.2025 19:45:00
How Good Has Coupang (CPNG) Stock Actually Been?
Coupang (NYSE: CPNG) is a growing e-commerce company capitalizing on a significant opportunity to expand across Asia. It's headquartered in Seattle but dominates the South Korean market and has an expanding operation in Taiwan.The stock was trading at an expensive valuation following its 2021 initial public offering. This explains why the shares have declined by 45% over the past five years, underperforming the S&P 500's 74% gain over the same period. But the business has continued to grow. With the stock now trading at a more reasonable valuation, it has increased by 20% over the last year, slightly outperforming the S&P 500's 16% gain at the time of writing.Let's examine what has driven the stock's recent gain and why it may be well positioned to deliver long-term upside for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
04.08.25
