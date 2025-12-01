Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Roku Aktie

WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023

01.12.2025 17:27:00

How Good Has Roku Stock Actually Been?

About five years ago, in February 2021, Roku (NASDAQ: ROKU) was riding high on pandemic tailwinds. Less than three months later, the stock topped out at $470 per share with a market cap of $60.3 billion. Life was good for the media-streaming technology specialist and its investors.Today, after a brutal 65% drawdown, it's become something even better: a battle-tested platform trading at value prices. It took a while to disconnect from the bottom of the trough, but Roku's stock is back on track. As of Nov. 28, 2025, it's up by 73% in three years.The three-year performance is comparable to the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gaining 70% over the same three-year span. Roku's chart has been much more volatile than the general market's, though:
Roku Inc. 82,75 -0,21%

