Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
|
01.12.2025 17:27:00
How Good Has Roku Stock Actually Been?
About five years ago, in February 2021, Roku (NASDAQ: ROKU) was riding high on pandemic tailwinds. Less than three months later, the stock topped out at $470 per share with a market cap of $60.3 billion. Life was good for the media-streaming technology specialist and its investors.Today, after a brutal 65% drawdown, it's become something even better: a battle-tested platform trading at value prices. It took a while to disconnect from the bottom of the trough, but Roku's stock is back on track. As of Nov. 28, 2025, it's up by 73% in three years.The three-year performance is comparable to the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gaining 70% over the same three-year span. Roku's chart has been much more volatile than the general market's, though:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
