Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
24.11.2025 19:41:00
How Has Sweetgreen (SG) Stock Done For Investors?
The market embraced Sweetgreen (NYSE: SG) stock when it went public in 2021 to much fanfare. But it quickly plunged along with the market, and the stock has been up and down since then. Let's examine its performance over the past four years and consider what investors should think about it going forward.Image source: Getty Images.As the success of Chipotle Mexican Grill and other fast-casual restaurant chains became apparent, many new companies entered the fray. Sweetgreen is following in those footsteps, with 140 stores focused on premium, fresh ingredients. It has stores throughout the U.S., but they're mostly concentrated on the coasts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Sweetgreen A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Sweetgreen A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)