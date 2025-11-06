Ausblick: Sweetgreen A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sweetgreen A lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sweetgreen A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,157 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sweetgreen A noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 178,0 Millionen USD gegenüber 173,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,748 USD, gegenüber -0,790 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 702,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 676,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at