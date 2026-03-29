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29.03.2026 11:01:26

How Many Air Traffic Controllers Are Needed Overnight?

The accident at LaGuardia has raised questions about whether the minimum standard of two air traffic controllers on overnight shifts is sufficient.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
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