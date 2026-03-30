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Geändert am: 30.03.2026 08:12:42

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt dürfte es am Montag erneut nach unten gehen.

So tendiert der ATX vorbörslich zeitweise schwächer.

Europas Börsen dürften mit Abgaben in die neue Woche starten. Der Krieg im Nahen Osten eskaliert weiter. US-Präsident Donald Trump hat sich zwar zuversichtlich über eine Verhandlungslösung mit dem Iran gezeigt. Zugleich schliesst er eine Einnahme der strategisch wichtigen Kharg Insel nicht aus. Von dort wird ein Grossteil des iranischen Öls exportiert. Seit Tagen verstärken die USA die Präsenz ihrer Bodentruppen in der Region. Brent handelt am Morgen bei 115 Dollar das Fass und damit nur leicht unter dem Höchststand seit Ausbruch des Iran-Kriegs bei etwa 120 Dollar. Mit der Veröffentlichung der deutschen Verbraucherpreise für März am Nachmittag dürften die ersten Spuren des Iran-Kriegs hierzulande deutlich werden. Im Konsens wird ein Preisanstieg von 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet nach zuvor 0,2 Prozent. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann die Preisdaten auf gesamteuropäischer Ebene an. "Lässt ein Ende des Iran-Kriegs weiter auf sich warten, dürfte die Teuerungsrate in den kommenden Monaten weiter zulegen", so die Commerzbank. Die EZB könnte sich zum Handeln gezwungen sehen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Montag vorsichtig agieren.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Börsenstart tiefer.

Der DAX dürfte am Montag schwächer in die verkürzte Handelswoche vor Ostern starten. Damit begibt er sich nochmals näher heran an die Marke von 22.000 Punkten, die vor einer Woche schon einmal getestet wurde. Unter 21.863 Punkten würde der DAX auf ein Tief seit dem Zollschock im April 2025 fallen. Sein Minus seit dem Zwischenhoch von Ende Februar wächst auf etwa 13 Prozent an. Laut der Commerzbank gibt es im Iran-Krieg auch zu Beginn der fünften Kriegswoche "keine Atempause". Die Vereinigten Staaten und Israel setzen ihre massiven Angriffe fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt. Der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten. US-Präsident Donald Trump räumt dem Iran noch eine Woche Zeit ein, um die für den weltweiten Öl- und Gashandel so wichtige Strasse von Hormus freizugeben.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Freitag deutlich bergab.

Der Dow Jones rutschte am letzten Handelstag der Woche sukzessive nach unten und reduzierte sich zum Handelsschluss um 1,73 Prozent auf 45.166,64 Punkte, nahe am Tagestief.
Mit dem NASDAQ Composite ging es noch deutlicher nach unten. Er verlor letztlich 2,15 Prozent auf 20.948,36 Zähler.

Die US-Aktienmärkte haben ihre Verluste am Freitag ausgeweitet. Der andauernde Iran-Krieg sowie weiter anziehende Ölpreise sorgten für Zurückhaltung bei den Anlegern. Zusätzlich belastete die Stimmung, dass China im Vorfeld des erwarteten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Staatschef Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA eingeleitet hat.

Im Nahen Osten zeichnet sich auch nach fast vier Wochen Konflikt keine Entspannung ab. Eine paramilitärische Miliz aus dem Iran hinderte drei Containerschiffe an der Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Bereits am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump sein Ultimatum zur Wiederöffnung der wichtigen Meerenge erneut verlängert. Zudem verschob er geplante Angriffe auf Irans Energie

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich mit Abschlägen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise kräftige 3,45 Prozent tiefer bei 51.530,75 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite dagegen 0,23 Prozent stärker bei 3.922,72 Indexpunkten.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng stellenweise 0,9 Prozent im Minus bei 24.727,84 Punkten.

An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich am Montag der Kursrutsch der Wall Street vom Wochenschluss nahezu ungebremst fort. Sorge vor schwerwiegenden Kriegsfolgen im Iran auf die globale Inflation und das Wachstum fördern den Ausstieg aus Aktien. Belastet wird das Sentiment von weiter anziehenden Ölpreisen, die europäische Rohölsorte Brent nähert sich wieder dem Höchststand seit Ausbruch des Irankrieges von knapp 120 Dollar. Marktteilnehmer sprechen von einer diffusen Nachrichtenlage zum Iran-Krieg.

Aussagen von US-Präsident Donald Trump und Regierungsmitgliedern über ein mögliches baldiges Kriegsende passten nicht recht zu den Schlagzeilen zum Kriegsgeschehen, heißt es. So drohte Trump in der Financial Times damit, dass er iranisches Öl und die Insel Kharg mit dem wichtigen Exportzentrum beschlagnahmen könnte. Das Wall Street Journal berichtet von Plänen über eine Operation zur Sicherung von iranischem Uran. Zudem greifen vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen vom Jemen aus verstärkt in den Nahostkrieg ein.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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