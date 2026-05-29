SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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29.05.2026 13:00:05
How the global EV shift made Ferrari Europe’s most valuable carmaker
Fears of Chinese competition have savaged valuations of mass-market peersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Ferrari N.V.
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|SHIFT Inc.
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