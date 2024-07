How to use Refit to consume APIs in ASP.NET Core

Refit is an open-source library for .NET, .NET Core, and Xamarin that makes consuming REST APIs simpler and easier by enabling you to define the API endpoints as C# interfaces, thereby eliminating the need to create HTTP requests and parse HTTP responses manually.In this article we will delve into the Refit library for .NET and see first-hand how it simplifies the development of APIs. To use the code examples provided in this article, you should have Visual Studio 2022 installed in your system. If you don’t already have a copy, you can download Visual Studio 2022 here.To read this article in full, please click here Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK