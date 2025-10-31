|
31.10.2025 07:43:56
HOYA Corp. Q2 Profit Rises
(RTTNews) - HOYA Corp. (HYB.F) reported that its second quarter profit attributable to owners of the company was 55.4 billion yen, an increase of 4.7% from last year. Earnings per share was 161.93 yen compared to 151.97 yen. Revenue was 234.49 billion yen, an increase of 9.2% from prior year.
For the first half period, profit to owners of the company was 107.3 billion yen, an increase of 7.2% from last year. Earnings per share was 313.14 yen compared to 286.54 yen. Revenue was 454.9 billion yen, up 6.2%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.