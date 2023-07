HSBC-Analysten: Diese Herausforderungen dürfte das zweite Halbjahr für den Aktienmarkt mit sich bringen

• Rezession voraus• KI als ein Megatrend• Megatrends und diversifiziertes Portfolio

Nach einer regelrechten Aktienrally in den ersten beiden Quartalen, stünden die Zeichen auf einem wirtschaftlichen Abschwung. "Unser zentrales Szenario ist ein Rezessionsumfeld in den westlichen Volkswirtschaften und ein schwieriger, unruhiger Ausblick für die Märkte", fassen die HSBC-Strategen um CIO Xavier Baraton in ihrem Halbjahresausblick zusammen.

Daher könne die Nachrichtenlage in den kommenden Monaten schwierig und düster werden, denn nach Ansicht der HSBC-Analysten lösen weiter steigende Zinsen in den USA den wirtschaftlichen Abschwung aus. Auch das Jahr 2024 werde "ein Jahr der Schrumpfung", geprägt von einer milden Rezession in allen Bereichen. Dem Szenario einer "weichen Landung" der US-Wirtschaft und einem Erreichen des Zwei-Prozent-Inflationsziels der US-Notenbank ohne Wirtschaftsabschwung folgen die HSBC-Analysten nicht.

Portfolio-Diversifizierung im volatilen Marktumfeld

Die HSBC-Experten setzen daher weiter auf Diversifizierung. "Da die Konjunkturzyklen zunehmend entkoppelt sind, müssen die Anleger neue Diversifizierungsmöglichkeiten finden und gleichzeitig neue Eigenheiten und Anlagethemen nutzen", schreibt Xavier Baraton HSBC-CIO im Bericht. Das verlässliche Schema des 60/40 Portfolios, auf das sich viele Anleger in der Vergangenheit verlassen haben, scheint nun zunehmend fraglich, sollten Anleihen künftig keine zuverlässige Diversifizierung bieten. Zudem sei es unwahrscheinlich, dass eine Konzentration auf die Megacap-Konzerne die Aktienrenditen zukünftig ungebremst wachsen lasse. Im Rezessionsumfeld werden auch die Unternehmensgewinne sinken, daher sei mit vermehrter Volatilität der Aktienmärkte zu rechnen, so der Bericht.

KI-Trend: Wichtige Megatrends im Portfolio

Der S&P 500 ist seit Jahresbeginn um rund 15 Prozent gestiegen (Schlusskurs 07.07.2023). Vor allem Technologie-Aktien rund um den neuen Megatrend "Künstliche Intelligenz" haben Technologie Indizes angeschoben. So hatte die Ende Mai um 50 Prozent angehobene Umsatzprognose des Chip-Konzerns NVIDIA KI-Aktien einen Höhenflug beschert.

Auch Wedbush-Analyst Dan Ives setzt auf NVIDIA und Co., er bezeichnet Künstliche Intelligenz gar als "vierte industrielle Revolution".

Etwas vorsichtiger äußern sich hier die HSBC-Analysten in ihrem Ausblick: "Während der KI-Handel in diesem Jahr unsere Ansicht stützt, dass die Beteiligung an wichtigen Megatrends in Portfolios zu einzigartigen Renditetreibern führen kann, um die Renditen zu steigern und ein Mittel zur Diversifizierung zu bieten, erscheinen die Bewertungen hoch", schreiben sie. Eine Empfehlung des Berichts lautet daher das Portfolio auf verschiedene Themen auszurichten (multithematisch Investieren), um die Volatilität einzelner Themen und Trends abzufedern. "Damit dieser Ansatz erfolgreich ist, muss das Portfolio jedoch wirklich diversifiziert sein und Zugang zu Themen mit differenzierten Performancefaktoren haben", betonen die HBC-Strategen.

Redaktion finanzen.at