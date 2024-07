HSBC ernennt CFO Georges Elhedery zum neuen CEO

Von Kosaku Narioka

LONDON (Dow Jones)--Die HSBC Holdings hat einen Nachfolger für den scheidenden CEO Noel Quinn gefunden. Wie die britische Bank mitteilte, soll CFO Georges Elhedery den Posten zum 2. September übernehmen. Quinn hatte Ende April überraschend seinen Rücktritt verkündet.

"Das Board ist zu dem Schluss gekommen, dass Georges der herausragende Kandidat ist, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagte Chairman Mark Tucker. Elhedery werde die HSBC in der nächsten Entwicklungs- und Wachstumsphase führen.

Quinn hatte die Bank durch die Corona-Krise gesteuert und die Präsenz in Asien gestärkt. Die Bank hat ihr Geschäft in einigen westlichen Märkten wie die USA, Kanada und Frankreich verkleinert und in Asien expandiert, wo sie den Großteil des Gewinns erwirtschaftet.

Elhedery arbeitet seit 2005 bei HSBC. Seit Januar 2023 ist er Finanzvorstand. Zuvor war er Co-Chef des Geschäftsbereichs Global Banking & Markets.

