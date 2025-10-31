HSBC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HSBC hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,62 Prozent auf 37,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 42,44 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at