HSBC präsentierte Quartalsergebnisse

HSBC hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 SGD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 SGD je Aktie erzielt worden.

HSBC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,42 Milliarden SGD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,50 Milliarden SGD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,320 SGD gegenüber 0,330 SGD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 180,82 Milliarden SGD – das entspricht einem Minus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 199,11 Milliarden SGD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at