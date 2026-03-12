|
HTC präsentierte Quartalsergebnisse
HTC hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HTC ein EPS von -0,990 TWD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 781,0 Millionen TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 945,6 Millionen TWD in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7,21 TWD gegenüber -4,110 TWD im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat HTC im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,90 Milliarden TWD im Vergleich zu 3,08 Milliarden TWD im Vorjahr.
