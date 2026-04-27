Huafang Textile: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Huafang Textile hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Huafang Textile noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Huafang Textile 2,64 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at