13.02.2026 06:31:29
HubSpot: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
HubSpot hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 846,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HubSpot 703,2 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,860 USD gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,63 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,13 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
