HUGO BOSS vz gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HUGO BOSS vz hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,800 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,03 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 989,0 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at