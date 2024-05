Hunan New Wellful: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hunan New Wellful hat am 29.04.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hunan New Wellful ein Ergebnis je Aktie von -0,210 CNY vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,43 Milliarden CNY gegenüber 1,21 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at