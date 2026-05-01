01.05.2026 06:31:29

Hundsun Technologies A legte Quartalsergebnis vor

Hundsun Technologies A hat am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im letzten Jahr hatte Hundsun Technologies A einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 905,3 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,077 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,03 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at

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