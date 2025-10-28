|
28.10.2025 18:11:38
Hurrikan 'Melissa' in Jamaika auf Land getroffen
KINGSTON (dpa-AFX) - Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte./alz/DP/he
