Huthi-Miliz: Angriff in Beirut 'öffnet Tür zu offenem Krieg'

SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi-Miliz im Jemen spricht nach dem schweren israelischen Angriff nahe Beirut vom Beginn eines umfangreichen Krieges. "Die gefährliche Entwicklung in der Aggression gegen den Libanon öffnet die Tür zu einem offenen und umfassenden Krieg", erklärte das Politbüro der schiitischen Miliz im Jemen. Das Ergebnis eines solchen Krieges werde "verheerend" sein für Israel. Der Angriff auf den südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut, der "überlaufen ist mit Zivilisten", sei eine "beispiellose Brutalität", hieß es.

Die Huthi-Miliz greifen seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr Israel sowie Handelsschiffe im Roten Meer an. Sie handeln dabei nach eigener Darstellung aus Solidarität mit der Islamistenorganisation Hamas in Gaza. Die Huthi-Miliz hat unter anderem Tel Aviv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Israel sowie die USA und Großbritannien griffen in vergangenen Monaten als Reaktion Ziele in dem Bürgerkriegsland an. Durch die Angriffe der Miliz ist der Verkehr von Containerschiffen in der Region um rund 90 Prozent gesunken./jot/DP/men