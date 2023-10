Hybrides Arbeiten stärkt Mitarbeiterbindung in Deutschland

Immer mehr deutsche Unternehmen wechseln auf Arbeitsmodelle, die Büro-, Heim- und mobile Arbeitsumgebungen nahtlos miteinander verbinden. Sie setzen auf Endnutzer-Technologien, die diesen Arbeitsmodus unterstützen, hebt eine neue Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Future of Work (Workplace) Services Germany 2023" kommt zu dem Schluss, dass Unternehmen die für ihren Markterfolg erforderlichen Talente anziehen und halten können, wenn sie die Nutzererfahrung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter am Arbeitsplatz durch hybrides Arbeiten verbessern. Dabei stehen sie vor der Herausforderung, ihre Büroumgebungen neu zu erfinden und sich gleichzeitig mit gesetzlichen Vorschriften, erhöhten Sicherheitsbedenken und Flexibilitätsanforderungen auseinanderzusetzen, so die Studie weiter.

"Managed Service Provider stehen vor einem grundlegenden Wandel. Das betrifft sowohl die bereits etablierten Standards als auch die neuen Erwartungen an die Arbeit", sagt Martin Mitrega, Director bei ISG Germany und dort zuständig für das EMEA Collaboration and Experience Solution Center. "Deutsche Unternehmen wechseln zunehmend auf personenzentrierte Ansätze, um die Nutzererfahrungen ihrer Mitarbeiter zu verbessern und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu erhöhen."

Einige deutsche Unternehmen, die traditionelle Strukturen und persönliche Interaktionen bevorzugen, zögern ein hybrides Arbeitsmodell anzunehmen, so die ISG-Studie weiter. Diese Zurückhaltung könnte sich jedoch negativ auf die Belegschaft auswirken. Dies zeigt auch eine kürzlich eine von Unispace durchgeführte weltweite Studie. Hierin wurde unter anderem gezeigt, dass sich eine verpflichtende Rückkehr ins Büro negativ auf die Personalbeschaffung in Deutschland durchschlägt. Laut Studie haben 34 Prozent der Arbeitgeber seit der Einführung einer solchen Regelung Schwierigkeiten, Talente zu gewinnen. Dies ist eine der höchsten Raten in Europa.

Ungeachtet dessen sind auch Hybridmodelle kein Allheilmittel für unzufriedene Mitarbeiter. Eine aktuelle Gallup-Umfrage ergab, dass sich nur 16 Prozent der deutschen Arbeitnehmer als engagierte Mitarbeiter einstufen. Der ISG-Studie zufolge müssen Unternehmen ihre hybriden Arbeitsmodelle daher sorgfältig ausgestalten, um mangelnder Einsatzbereitschaft vorzubeugen sowie erhöhten Stress zu vermeiden. Viele Unternehmen in Deutschland und in anderen Ländern suchen daher die Unterstützung von Anbietern, um geeignete Strategien zu finden, die die Erwartungen der neuen Mitarbeiter erfüllen und den Einarbeitungsprozess verbessern, so ISG.

"Aus Unternehmenssicht bedeutet der Übergang zu einem hybriden Arbeitsmodell einen tiefgreifenden Wandel der sozialen und technischen Grundlagen der Zusammenarbeit", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Dieser Übergang erfordert bewusste und zielgerichtete Planungs- und Gestaltungsprozesse sowie Innovationspartner, die den Wandel vorantreiben und bewältigen können."

Abgesehen davon nimmt die Studie auch all jene strategische Überlegungen in den Blick, die für die erfolgreiche Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR) in den Arbeitsplatz erforderlich sein werden.

Die Studie " ISG Provider Lens™ Future of Work (Workplace) Services Germany 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 27 Anbietern in drei Marktsegmenten (Quadranten): "Employee Experience (EX) Transformation Services”, "Managed Workplace Services – End-User Technology" sowie "Digital Service Desk and Workplace Support Services.”

Die Studie stuft Bechtle, CANCOM, Capgemini, Computacenter, DXC Technology, Fujitsu, HCLTech und Unisys in allen drei Marktsegmenten als "Leader" ein. Accenture und Wipro erhalten diese Einstufung in jeweils zwei Quadranten. Atos und Infosys sind "Leader” in je einem Segment.

Zudem werden Lenovo und TCS in je einem Marktsegment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Bechtle, CANCOM, Computacenter und Lenovo zum Download bereit.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Future of Work (Workplace) Services Germany 2023" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

