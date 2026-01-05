Eyenovia Aktie
WKN DE: A40ZAN / ISIN: US30234E2037
|
05.01.2026 14:37:50
Hyperion DeFi Names Hyunsu Jung CEO
(RTTNews) - Hyperion DeFi, Inc. (HYPD), an ophthalmic technology company, on Monday announced that its Board has appointed Hyunsu Jung as Chief Executive Officer, effective immediately.
Jung joined Hyperion DeFi as Chief Investment Officer in June 2025. Prior to joining the Company, Mr. Jung designed and deployed differentiated digital asset strategies at DARMA Capital
Robert Rubenstein brings three decades of experience and will be joining as General Counsel, effective January 12.
In the pre-market trading, Hyperion DeFi is 8.9386% higher at $3.9000 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eyenovia Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Eyenovia Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eyenovia Inc Registered Shs
|3,96
|10,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.