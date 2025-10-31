Hypermarcas SA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hypermarcas SA präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,23 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 1,92 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

