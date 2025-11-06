Hyster-Yale Materials Handling A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hyster-Yale Materials Handling A hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hyster-Yale Materials Handling A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 979,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at