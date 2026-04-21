Hyundai accelerates US output to lighten profit hit from tariffs

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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.04.2026 02:28:27
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The CEO has been pushing the premium Genesis brand, hybrids and sport utility vehicles to capture higher-margin salesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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