Hyundai Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Development hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1229,83 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyundai Development einen Gewinn von 855,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 569,23 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 822,06 Milliarden KRW ausgewiesen.

