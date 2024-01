Hyundai Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hyundai Motor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hyundai Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41 669,00 Milliarden KRW im Vergleich zu 38 523,63 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 162 664,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hyundai Motor einen Umsatz von 142 527,54 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at