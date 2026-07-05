Simply Aktie
WKN DE: A2QEWZ / ISIN: US82901A1051
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05.07.2026 11:01:55
I Have a Light Workload and I Simply Can’t Handle It
Plus: When a nurse practitioner in gynecology needs care, should she see one of her own colleagues?Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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