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01.06.2026 06:31:29
I P Rings: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
I P Rings hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 INR gegenüber 0,270 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 865,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 842,1 Millionen INR in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,36 INR. Im Vorjahr hatte I P Rings -3,490 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 3,37 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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