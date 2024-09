IBEX 35-Papier Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aena-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 23.09.2021 wurde das Aena-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 138,40 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72,254 Aena-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 20.09.2024 auf 197,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 277,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,77 Prozent.

Aena war somit zuletzt am Markt 29,64 Mrd. Euro wert. Die Aena-Aktie wurde am 11.02.2015 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Aena-Anteils belief sich damals auf 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

