IBEX 35-Papier Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aena-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Aena-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.10.2023 wurde die Aena-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 138,60 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Aena-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 72,150 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 350,65 EUR, da sich der Wert eines Aena-Anteils am 11.10.2024 auf 198,90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,51 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Aena zuletzt 29,84 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Aena-Papiere fand am 11.02.2015 an der Börse STN statt. Der Erstkurs des Aena-Anteils belief sich damals auf 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

