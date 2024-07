IBEX 35-Papier Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aena von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Aena-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 173,50 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Aena-Aktie investiert hat, hat nun 0,576 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.07.2024 gerechnet (190,30 EUR), wäre das Investment nun 109,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,68 Prozent gesteigert.

Aena wurde am Markt mit 28,55 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Aena-Anteile an der Börse STN war der 11.02.2015. Die Aena-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at